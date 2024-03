Ladri da Golfieri. Rubati 200 euro

"Non ci sono davvero più remore". Queste le parole di alcuni cittadini di San Lazzaro a seguito del furto, avvenuto nella notte fra domenica e lunedì, alle pompe funebri Golfieri in via Jussi. I ladri, a quanto si apprende, avrebbe agito nella notte, anche se non si ha idea di che ora fosse al momento, e con un piede di porco hanno scassinato la porta d’ingresso del negozio, dove non era stata tirata giù la saracinesca. A quel punto, fatto accesso all’interno dell’attività di onoranze funebri si sono messi a frugare all’interno, mettendo a soqquadro tutto ciò che c’era. Trovata la cassaforte, forse con lo stesso attrezzo, l’hanno scassinata per rubare quello che c’era al suo interno: poco più di duecento euro.

"Non hanno rubato niente di più anche perchè cosa ci può essere da rubare all’interno di un negozio come il nostro? - si chiede titubante il titolare -. Mi viene quasi da chiedermi se i ladri avessero contezza di che cosa diamo noi al pubblico o se abbiano scassinato la prima porta che hanno trovato senza serranda. Lo trovo un furto davvero insolito, ripeto. Quello di via Jussi è una succursale abbastanza piccola e non trattiamo nulla che solitamente venga pagato in contanti. Quanti soldi avranno mai pensato di trovare in cassaforte?".

L’impresa non è dotata di videocamere, ma varie ce ne sono in zona. I carabinieri, a cui è stata presentata la denuncia già ieri mattina, dovranno ora cercare di ricostruire la dinamica di quest’insolita spaccata per risalire ai responsabili che, si presume, siano arrivati a bordo di un’auto.

In merito si esprime, preoccupato, il consigliere di opposizione FdI Alessandro Sangiorgi: "Purtroppo un altro episodio di furto presso un locale commerciale nella nostra città. Episodi che stanno capitando sempre più spesso sia in zone centrali sia in zone periferiche. Il fenomeno desta grande preoccupazione fra la cittadinanza e ancora una volta dobbiamo rimarcare che l’attuale amministrazione abbia affrontato il tema sicurezza con soluzioni troppo carenti e morbide. Non basta quanto fatto finora e siamo fermamente convinti che si debba aprire un tavolo urgente con la Prefettura".

Zoe Pederzini