Ladri dal presidente di ComiColli: "Hanno preso a sassate i vetri e aperto la finestra con un uncino"

"Non dovrebbe capitare. Ma succede. E per questo sono ancora più determinato a portare avanti i progetti di sicurezza di ComiColli". A parlare è il presidente del comitato che riunisce i residenti della zona della collina, Francesco Cicognani. Un comitato nato proprio per ‘fare squadra’ e cercare, insieme, di tutelarsi da furti e rapine in casa. Un problema più che mai attuale, visto che la stessa abitazione di Cicognani, mercoledì sera, è stata visitata dai ladri. "Hanno agito tra le 15 e le 20 – spiega –. Hanno probabilmente atteso che mio figlio uscisse. Ci sono degli operai al lavoro in zona: dicono di aver sentito dei forti rumori intorno alle 15,30... Probabilmente erano i ladri che, con un grosso sasso, stavano tentando di sfondare il vetro infrangibile della cucina".

Il vetro ha retto, ma si è crepato: "Attraverso un minuscolo foro sono riusciti, probabilmente utilizzando un uncino realizzato con del fil di ferro, ad agganciare la maniglia e aprire la finestra", spiega Cicognani. E a quel punto i ladri sono entrati: "Hanno agito in fretta, perché era scattato l’allarme: hanno messo a soqquadro la camera da letto e portato via un orologio e dei gioielli di mia moglie, che dobbiamo ancora quantificare perché lei non c’è". Non solo. I ladri hanno portato via anche "un migliaio di euro, che teniamo proprio in casa per ‘precauzione’: in caso di rapine, per evitare che questa gente si accanisca e diventi violenta se non trova nulla da rubare. Lo so, pare assurdo, è mortificante. Ma meglio che essere pestati". Cicognani ha chiamato i carabinieri, a cui sporgerà denuncia appena avrà un quadro preciso di cosa è stato portato via.

"Resta tanta amarezza e un senso di violazione. Resta la paura negli occhi di mio figlio, che ha 17 anni", dice ancora il presidente di ComiColli, che mercoledì ha ricevuto una chiamata anche dall’assessore alla Sicurezza Matilde Madrid. "Un interessamento molto gradito, quello che stiamo portando avanti insieme è importante", continua Cicognani che proprio ieri ha presieduto un incontro aperto alla cittadinanza: "Lo scopo è far conoscere il nostro comitato: siamo già 400, ma più persone entrano, meglio è per portare avanti le nostre iniziative". Prima tra tutte, l’installazione di telecamere per vigilare sulla zona: "Un percorso su cui stiamo lavorando con il Comune e su cui ho avuto rassicurazioni. Stiamo anche cercando delle partnership – conclude –, perché comunque saranno interventi costosi".

Nicoletta Tempera