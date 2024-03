Ladri d’auto in via Marullina

Automobili nel mirino dei predoni della notte al quartiere Marullina di Casalecchio dove sono stati denunciati in successione il furto di una Ford Fiesta di colore rosso di proprietà di Giangiacomo Zoratto e lo sfondamento di un cristallo di un’altra automobile dalla quale i ladri hanno sottratto i pochi spiccioli conservati nel cruscotto. "Ora sono rimasto a piedi e non so neppure come raggiungere il posto di lavoro. Non è certo un mezzo di lusso, ma per me è prezioso" dice Zoratto che ha inutilmente setacciato tutti i dintorni. Sottolinea la gravità del problema il candidato sindaco del centro destra Enrico Pasquariello che esprime solidarietà alla vittima: "E’ l’ennesimo episodio criminoso registrato qui. Situazioni simili non possono che proliferare se la sicurezza, così come il presidio del territorio e la sicurezza dei cittadini continuano a non rappresentare una priorità per il governo locale".