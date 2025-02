Ladri di prosciutti. Svuotato il freezer di una villetta

La notte dei ladri affamati nella frazione castellana di Osteria Grande. Calato il buio fra giovedì e ieri i furfanti sono entrati in azione nel giardino di una villetta di via Molino Scarselli, una delle più tranquille del piccolo centro abitato. Presa di mira una rimessa in muratura i ladri ne hanno scassinato la serratura della porta in ferro battuto e sono entrati nel piccolo edificio. A quel punto hanno puntato dritto verso il frigo congelatore, all’interno del quale erano custodite carni, soprattutto cacciagione, e altre provviste per le occasioni speciali. L’interno dell’elettrodomestico è stato ripulito dai predoni, che hanno fatto incetta di cibi. Nella rimessa erano presenti apparecchiature elettroniche. L’ effrazione è stata poi denunciata ai carabinieri castellani. Nella zona non è il primo furto di questo tipo che viene messo a segno ai danni dei residenti, privati di carni congelate, provviste e insaccati.