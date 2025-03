Ladri distruggono pasticceria per pochi spiccioli, danni ingenti: “Uno scempio”

Bologna, 25 marzo 2025 – Furto ma anche devastazione nel colpo messo a segno da malviventi che, nella notte tra sabato e domenica scorsa, hanno rubato ma anche danneggiato pesantemente la pasticceria ‘Le Chic’ di Zola Predosa. Nel mirino dei ladri la cassa, dove c'era lasciato un modesto fondo con spiccioli e poche banconote, spiegano nel locale di via Risorgimento, capoluogo della cittadina.

Il locale devastato

Rubati contanti ma anche il Pos per i pagamenti elettronici. Ma quello che ha fatto più danni e anche più male al locale aperto da alcuni anni e che attrae clientela anche dal circondario, è stato l'accanimento col quale i malviventi si sono dedicati a danneggiare attrezzature di pasticceria e prodotti pronti per la vendita. “Hanno spalancato tutti i frigoriferi, preso le torte e lanciate a terra e in aria. Abbiamo appena finito di ritinteggiare i muri per recuperare lo scempio fatto – racconta un dipendente – poi hanno rotto questo vetro e rovinato tutta la vetrina e il banco delle paste: gettate a terra, pestate e distrutte”.

Le attrezzature danneggiate

Ma la devastazione non si è fermata nella grande sala riservata alla clientela. La furia degli ignoti si è poi estesa al laboratorio dove sono stati danneggiate le importanti attrezzature di pasticceria. “Hanno tagliato la macchina sfogliatrice, un danno notevole con i problemi indotti anche al lavoro, poi ai frigoriferi e agli ambienti da ripulire e igienizzare...”. Insomma molto più di un furto e molto ingenti i danni inflitti ad una attività economica ben frequentata e che vanta buone recensioni per la qualità del prodotto. Anche un punto di ritrovo affacciato sulla centralissima via Risorgimento.

La scoperta domenica mattina

Ad accorgersi di quanto accaduto i dipendenti al momento dell'apertura la domenica mattina. Il colpo è stato messo a segno tra l'una di notte (dopo la chiusura del sabato) e le cinque del mattino. Pur con qualche limitazione indotta dal furto del Pos l'attività della pasticceria è ripresa e il locale è regolarmente aperto e con tutto l'assortimento di prodotti.

La solidarietà per l’accaduto

Tante le attestazioni di vicinanza al personale e la sorpresa per un fatto che rimanda con la memoria alla razzia e ai danni provocati nell'ottobre scorso ad altri due locali di Zola. A partire dalla Mandria, che dista poche decine di metri da questa pasticceria, e poi a Mamma Rina, sempre in via Risorgimento ma nella frazione di Riale, nei pressi del centro sportivo Filippetti. In quei casi i malviventi avevano puntato direttamente sui contanti e sui registratori di cassa, con danni ai serramenti e alle serrature forzate per entrare.