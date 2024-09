Ladri cercano di rubare farmaci oncologici salva-vita per diversi milioni di euro: arrestati a Bologna

Bologna, 24 settembre 2024 – Tentato furto questa notte nella farmacia del Policlinico Sant’Orsola. Tre uomini sono finiti in manette grazie all’intervento tempestivo delle Volanti, dopo essere stati sorpresi mentre cercavano di rubare farmaci oncologici salva-vita dal valore di svariati milioni di euro.

I ladri, tre italiani di 33, 44 e 57 anni, sono stati ‘pizzicati’ poco prima delle 2 di notte mentre armeggiavano nei pressi del padiglione 19 dell’ospedale dal personale di sicurezza in servizio, che immediatamente ha allertato la centrale operativa della polizia.

Nello specifico, un vigilante ha raccontato di essersi precipitato verso il reparto farmaceutico dopo aver sentito suonare l’allarme anti intrusione: appena arrivato, ha immediatamente riconosciuto uno dei tre ladri, con il volto travisato, mentre cercava di chiudersi all’interno del locale per sfuggire alla sicurezza.

Due guardie giurate sono così riuscite a bloccare il malvivente, mentre gli altri due sono stati bloccati dalla polizia. I tre stavano cercando di darsela a gambe portando via 8 sacchi di grosse dimensioni, già riempiti di medicinali.

Addosso i ladri avevano vestiti utili a camuffarsi nel buio (sciarpe, scaldacollo, berretti), guanti da lavoro, un piede di porco, due cacciavite di grosse dimensioni: è proprio con questi che i malintenzionati sono riusciti a forzare la porta della farmacia ospedaliera e fare irruzione all’interno.

Non solo: dopo ulteriori accertamenti, i poliziotti hanno capito come i tre fossero pronti a fuggire grazie a due macchine parcheggiate vicino alla struttura: una Jeep Renegade grigia e una Opel presa a noleggio, posteggiate in via Massarenti.

Così, i tre sono stati arrestati per tentato furto pluriaggravato: tutti hanno precedenti per reati contro il patrimonio e la persona. Si trovano ora alla Dozza in attesa della convalida.

I farmaci, invece, sono stati restituiti alla farmacia del Policlinico.