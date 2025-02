Ladri funamboli su balconi e tetti. Fuga con soldi, orologi e gioielli

Ladri agili come i gatti, capaci di saltare dai balconi ai tetti, quelli che sabato scorso in almeno due diverse zone del capoluogo di Zola hanno messo a segno furti ai danni di altrettante abitazioni. Malviventi che hanno atteso che le case prese di mira fossero incustodite per entrare in azione secondo un copione che si ripete ormai con frequenza, a caccia di oro e contanti.

In via Risorgimento, nell’attico all’ultimo piano del palazzo della Farmacia Legnani, sono arrivati col favore delle tenebre, tra le 18 e le 20, approfittando dell’assenza dell’assenza della signora che abita all’ultimo piano. Aiutati anche da un frequente via vai tra edicola e farmacia, si sono infilati nell’atrio e poi dall’interno hanno risalito le scale fino in cima. Di qui attraverso una finestra che dà sul tetto, sono saltati sul terrazzo dell’attico. Forzata la portafinestra sono entrati in casa dove hanno iniziato una rapida caccia alla cassaforte. "Hanno spostato poche cose e magari con l’aiuto di un metal detector l’hanno trovata subito – racconta il figlio Matias –. E senza che nessuno ai piani inferiori sentisse niente l’hanno scardinata dal muro e poi tagliata con un attrezzo da taglio, come fosse una scatoletta". All’interno la proprietaria conservava contanti e i gioielli di famiglia: anelli, collane, orologi. Un valore non ancora quantificato ma di svariate migliaia di euro.

Prima o dopo il furto nell’appartamento avevano anche ‘visitato’ un ambulatorio medico sullo stesso piano, raggiunto dopo un passaggio da funamboli, dov’è stato spaccato il serramento e rovistato senza ammanchi in armadi e cassetti. Nella stessa serata un altro furto in via Belvedere. Anche in questo caso si suppone che i ladri abbiano osservato le abitudini dei padroni di casa e atteso che uscissero tutti per poi entrare in azione. Anche qui il mirino puntato sulla cassaforte: trovata, smurata, aperta con utensili da taglio e svuotata. "Ora mia madre è terrorizzata dalla paura di entrare nella sua casa e trovare i ladri, o trovarla svaligiata e violata come è successo a noi – commenta ancora il figlio Matias –. Sono cresciuto a Zola e sono sempre stato tranquillo nel viverci con tante brave persone. Ma ora purtroppo i tempi sono cambiati, e dopo questa brutta esperienza e le altre di cui si parla, bisogna proprio abituarsi a tenere sempre di più gli occhi ben aperti", conclude allarmato.

Gabiele Mignardi