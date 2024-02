Ladri di gasolio dagli autobus parcheggiati, arrestati due uomini

Crevalcore (Bologna), 14 febbraio 2024 - Rubavano il gasolio dai bus e quando sono stati scoperti hanno provato a scappare. La fuga è durata poco e due italiani, un quarantatreenne e un ventenne, sono stati arrestati dai carabinieri con l'accusa di furto aggravato continuato in concorso.

Le indagini dei militari dell'Arma sono scattate a seguito della denuncia di un sessantaseienne, residente in provincia, che ha raccontato di aver subito il furto di carburante da alcuni bus della ditta dove lavora. Un danno ingente visto che ogni bus può arrivare a contenere circa 150 - 160 litri di carburante. L'uomo ha spiegato di aver notato, lo scorso 6 febbraio, una vistosa macchia di carburante e un paio di guanti usati nelle vicinanze di un bus e che avviandolo la lancetta del carburante era ferma sulla riga rossa. Lo stesso era accaduto già nella notte tra l'1 e il 2 febbraio, quando i ladri avevano messo a segno un altro furto.

Sono così scattati i controlli dei carabinieri e lunedì 12 febbraio durante un'ispezione del territorio i militari hanno notato, all’interno dell’area di deposito dove erano parcheggiati i bus, un uomo che capito di essere stato scoperto ha tentato di nascondersi. Pochi istanti dopo, i carabinieri hanno visto che da due bus era stato rimosso il tappo dei serbatoi e all’interno erano stati inseriti due tubi in gomma collegati a delle taniche. Per questo si sono messi sulle tracce dell'uomo che è stato trovato in compagnia di un'altra persona. Entrambi avevano le mani sporche e oleose e inoltre emanavano un forte odore di gasolio.

I due sono stati arrestati per il reato di furto aggravato continuato in concorso. Il quarantatreenne è finito agli arresti domiciliari, mentre il ventenne ha ricevuto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.