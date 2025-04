Ladri in azione nella sede del quartiere Navile

Si sono introdotti nella sede del Quartiere Navile, in piena notte, e hanno distrutto vetri, finestre e distributori di cibo e bevande, portando via anche due computer. Il cuore della Bolognina finisce nuovamente nel mirino dei vandali e dei ladri, che questa volta hanno colpito la sede dell’amministrazione in via di Saliceto. Qui, alcuni soggetti sono entrati in azione all’interno degli uffici comunali del Navile, dove nella notte di mercoledì hanno messo a soqquadro gli spazi dell’ufficio del Servizio sociale di comunità, commettendo un grave atto vandalico, scoperto dai dipendenti stessi ieri mattina, all’inizio dell’orario di lavoro.

Stando a quanto ricostruito dai carabinieri della stazione Navile, che sono intervenuti ieri mattina nell’edificio che si trova all’interno del parco della Zucca, al lato del Museo per la Memoria di Ustica, soggetti ignoti sono riusciti a introdursi nell’immobile attraverso una finestra che si trova al primo piano. A quel punto, una volta rotto il vetro, i vandali sono riusciti a entrare nella prima aula, mettendo a scompiglio il piano: hanno colpito, rompendole, alcune porte e distrutto le macchinette che erogano cibo e bevande, svuotate del loro contenuto; i vandali hanno preso di mira diversi vetri, che i dipendenti del Navile hanno trovato infranti sul pavimento. Oltre a questo, sono stati rubati anche due pc, strumentazione in dotazione ai dipendenti comunali della sede in Bolognina.

"Un nuovo grave episodio di vandalismo e furto che ha interessato la sede del Servizio sociale di comunità" di fronte al quale "non arretreremo – commenta l’assessora comunale alla Sicurezza urbana Matilde Madrid –. Il lavoro che stiamo facendo in Bolognina è un lavoro sociale molto importante per la comunità sul welfare e la sicurezza e non ci sono gesti vandalici che ci possano fermare". Il pensiero e il ringraziamento vanno alle "persone che lavorano in tutti gli uffici del Comune, in particolare nel quartiere Navile – conclude l’assessora –, per noi la loro sicurezza è una priorità. Una priorità alla quale stiamo lavorando proprio insieme a loro". Infatti, "noi continueremo a fare del nostro meglio – rassicura la presidente del Navile, Federica Mazzoni –. La nostra priorità continua a essere la sicurezza nel quartiere e quella dei dipendenti". Ora, dopo la denuncia fatta, toccherà ai militari dell’Arma ricostruire l’episodio, che si colloca in uno scenario spesso colpito da degrado e insicurezza.