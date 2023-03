Ladri in fuga speronano la polizia Avevano sradicato un bancomat

di Federica Orlandi

Prima hanno seminato il panico a Modena, dove dopo avere sradicato la cassa automatica di una banca erano stati messi in fuga dai carabinieri che si erano però schiantati durante l’inseguimento, perdendoli di vista. Poi i banditi, almeno tre, dopo avere agito con lo stesso modus operandi, circa un’ora dopo (erano le 4 di ieri) sono stati visti da un residente di via Benedetto Marcello mentre caricavano la cassa divelta dal bancomat della Bper nel bagagliaio di un’Audi nera, risultata poi a sua volta rubata. Immediatamente è arrivata la polizia, con le volanti San Vitale e Due Torri e l’Ufficio prevenzione generale, posizionati in modo da bloccare le vie di fuga ai ladri. Ma questi, già sull’auto all’arrivo degli agenti, non hanno esitato a speronare una delle volanti per darsi alla fuga. Invano: dopo lo scontro, la loro auto è andata in panne e così l’hanno lasciata in mezzo alla strada. Il conducente è fuggito a piedi, facendo perdere le proprie tracce; gli altri due complici, due italiani di origini serbe di 38 e 34 anni, gravati da numerosissimi precedenti contro il patrimonio e pure da due ordini di cattura per aggravamento della misura dai domiciliari al carcere, sono stati arrestati per rapina aggravata in concorso tra loro e con ignoti, resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione per l’auto rubata e riciclaggio. Nel bagagliaio dell’Audi sono stati recuperati la cassaforte ancora intatta, poi restituita alla banca, ma anche gioielli dal valore ancora in fase di quantificazione, probabile provento di un precedente furto, e alcune targhe per automobile.

I due poliziotti della volante San Vitale sono rimasti feriti, ma in condizioni non gravi: tre giorni di prognosi per uno e trenta per l’altro, ma a causa di contusioni e non di fratture o lesioni più gravi.