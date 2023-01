Ladri scalano i ponteggi per entrare nelle case: tre colpi in una sera

Hanno usato il ponteggio come fosse la loro scala di servizio i malviventi che l’altra sera hanno messo a segno almeno tre furti ai danni di altrettante famiglie residenti in un grande condominio in via Risorgimento, a Riale. Da un paio di mesi in questo complesso di cinque piani è attivo un cantiere di miglioramento energetico finanziato con il superbonus. Alle 17,30 i muratori hanno lasciato le loro postazioni di lavoro sulle pareti esterne e pochi minuti dopo sono entrati in azione i ladri. Col favore del buio sono entrati nell’area di cantiere per poi risalire sul ponteggio fino a raggiungere le finestre degli appartamenti dove le luci erano spente. Da qui hanno forzato le serrature o rotto i vetri e sono penetrati nelle abitazioni.

Una di queste è abitata da Claudio Rabbi, artigiano con un trascorso di consigliere provinciale della Lega, che racconta: "Sono uscito di casa alle 16 e venti e rientrato alle 17,45. Ho infilato le chiavi nella serratura e aperto la porta di ingresso, la quale però si è bloccata perchè fermata solo sbadata per via della catenella. Ho pensato che l’avesse messa mio figlio, ho chiamato. Sentivo dei rumori, ma nessuna risposta. Ci ho messo un minuto a realizzare che era una cosa strana, sospetta...e così ho chiamato i carabinieri, che sono arrivati molto velocemente".

Una volta entrato nella sua casa ha dovuto constatare che ogni ambiente era stato setacciato, gli armadi svuotati, come i cassetti ed ogni contenitore rovesciato. "Hanno rubato anelli e catenine d’oro e contanti, per un valore superiore ai 5mila euro", racconta Rabbi che ha sporto denuncia per furto in abitazione e condotto i carabinieri nell’ispezione dei ponteggi e nelle verifiche relative all’attivazione di allarmi e rilevatori di presenze.

Un copione quasi identico sull’altra ala del palazzo si è replicato due piani più in alto, nell’abitazione di una donna di 89 anni, che poco dopo le 17,30 si trovava nell’appartamento della figlia, sullo stesso pianerottolo. "Sono arrivati dal ponteggio, hanno spaccato il vetro della finestra ed entrati in casa. Hanno rovistato dappertutto, rovesciato ogni cosa, e rubato un piccolo orologio con la cassa in oro bianco, che riveste un grande valore affettivo per la nonna Iole che è stata traumatizzata per quanto accaduto e non vuole più rientrare nella sua casa dove vive in autonomia. E’ terrorizzata", racconta il genero, Gianni Bacilieri. Anche qui la stessa dinamica: la catenella della porta di ingresso a bloccare l’entrata al proprietario e il ponteggio utilizzato per raggiungere la finestra esterna e poi per darsi alla fuga".

Gabriele Mignardi