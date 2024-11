Ladri svaligiano la filiale della banca. Banditi in fuga con 26mila euro

Furto da 26mila euro alla Bcc Felsinea di San Benedetto del Querceto, frazione di Monterenzio. Il fatto, su cui stanno indagando i carabinieri della Compagnia di San Lazzaro, è avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì. Stando a quanto appurato dalle forze dell’ordine, e anche dalle telecamere di videosorveglianza presenti in zona e all’istituto di credito, erano all’incirca le due del mattino. Tre soggetti, travisati in volto, arrivati a bordo di un mezzo ancora non identificato, hanno fatto effrazione, all’interno della banca, forzando la porta antipanico.

Entrati nei locali della Bcc due di loro (uno era fuori che faceva da palo, ndr), si sono diretti verso una delle postazioni di cassa e hanno asportato, in meno di cinque minuti, una cassaforte che conteneva 26mila euro. Nel frattempo è scattato l’allarme della filiale, ma i ladri, con il ricco bottino, sono riusciti a fuggire. I militari di San Lazzaro, avvisati dalla società di vigilanza, sono subito arrivati sul posto e hanno iniziato i rilievi e le indagini del caso, che sono tutt’ora in corso.

Stando a quanto comunicato dalla stessa Bcc Felsinea: "La filiale è stata sempre aperta e attiva in questi giorni, nonostante l’accaduto: sia per le attività di consulenza che per la maggior parte delle operazioni di cassa, che i clienti hanno potuto fare attraverso l’utilizzo del bancomat evoluto multifunzione. Per le operazioni di cassa più particolari, ci si è potuti rivolgere momentaneamente alle filiali limitrofe. Domani (oggi, ndr), però, sarà ripristinato tutto e l’attività della filiale riprenderà regolarmente". Così, infine, il direttore generale Bcc Felsinea, Andrea Alpi: "A fronte di questi eventi, ci attrezzeremo per aumentare ulteriormente i presidi di sicurezza presso le filiali, a maggior ragione in quelle filiali più isolate che sono più vulnerabili".

Zoe Pederzini