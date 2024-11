Ladri svaligiano un appartamento a Bologna mentre gli inquilini sono presenti

Bologna, 4 novembre 2024 – Appartamento svaligiato dai ladri mentre gli inquilini sono in casa. È solo uno di una serie di episodi avvenuti in città nella giornata di sabato. In via Turati, secondo quanto riportato da un cittadino, uno dei colpi è avvenuto in un appartamento al primo piano di un palazzo intorno alle ore 18.30.

Secondo una prima ricostruzione, i malviventi avrebbero rimosso le inferriate della finestra del bagno rimuovendo la serratura.

Una volta entrati nell’abitazione, i malviventi hanno chiuso a chiave una porta per imperdire agli inquilini di entrare e rubato quanto hanno trovato di valore fra cui oggetti in oro e preziosi. Le persone che erano in casa si sono accorte che stava succedendo qualcosa ma, vista la porta chiusa, non c’è stato alcun faccia a faccia con i malviventi che sono riusciti a dileguarsi.

Sempre in via Turati, è stato svaligiato anche un altro appartamento al primo piano, all’incirca allo stesso orario. È possibile che i ladri abbiano agito addirittura mentre le forze dell’ordine si trovavano nell’abitazione vicina per la segnalazione di furto o appena prima che arrivassero.

Segnalato, infine, da una cittadina anche un tentativo in via Paolo Dore (zona Casaglia) la stessa sera: la videosorveglianza della casa mostra cinque persone che tentano di entrare senza successo.

