Ladri in villa armati di torcia e a volto coperto: l’allarme corre sui social

Pianoro (Bologna), 1 dicembre 2023 - Ladri in villa a Rastignano ed è l’ennesimo episodio che si è verificato nell’ultimo periodo e su cui i carabinieri locali stanno indagando.

L'immagine dei ladri con le torce. Indagano i carabinieri

Nella notte, come rende noto un cittadino sui social della zona, alcuni individui, travisati in volto e con torce alla mano, avrebbero fatto effrazione all’interno della sua abitazione dove, come dice lo stesso cittadino: “Per fortuna non c’era niente da rubare, ma se li vedete avvisate i carabinieri stanno girando nella zona da tempo”.

Le riprese fatte dalle telecamere della villa sono state consegnate alle forze dell’ordine.