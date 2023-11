Ladro acrobata avvistato arrampicarsi sul balcone dai residenti, arrestato

Bologna, 26 novembre 2023 – Si arrampica sul balcone di un condominio in via Togliatti e tenta di forzare una portafinestra, ladro acrobata colto sul fatto e arrestato dalla polizia. L’uomo è un italiano di 50 anni, pregiudicato. La polizia è stata avvertita da una residente in zona che ha chiamato dopo che aveva visto l’uomo arrampicarsi sul balcone dell’edificio, rubare i vestiti stesi e poi tentare di forzare la portafinestra.

La volante della questura di Bologna, giunta poco dopo sul posto, ha colto l’uomo sul fatto e lo ha bloccato. Il 50enne è finito in manette, è stato identificato e ora è in attesa del processo per direttissima per furto.