Ladro ‘acrobata’ cade dal balcone dopo il tentato furto in appartamento, poi l’aggressione durante la fuga

Imola, 3 novembre 2025 - È stato sorpreso mentre rubava all'interno di un appartamento. Il ladro, però, nel tentativo di scappare, è caduto dal balcone ed è stato poi protagonista di una colluttazione con alcuni dipendenti di un pubblico esercizio. Fermato dai carabinieri, l'uomo di 37 anni è stato arrestato con l'accusa di furto in abitazione in concorso e rapina impropria.

Il tutto è accaduto l'altra sera quando i carabinieri del nucleo operativo radiomobile sono intervenuti in via Montanara per verificare la presenza di persone sospette che erano state avvistate in un edificio condominiale.

All'arrivo dei militari dell'Arma, il ladro, 37 anni di origine kosovara, è stato trovato ferito e disteso a terra in strada, a causa di una caduta dal balcone di un appartamento situato a quattro metri di altezza e a una colluttazione verificatasi durante la fuga con cinque dipendenti di un pubblico esercizio situato al piano terra, che lo avevano sorpreso insieme a due complici.

L'uomo è stato perquisito dai carabinieri ed è stato trovato in possesso di una ricetrasmittente, alcuni strumenti da scasso e 200 euro. Soccorsi dai sanitari del 118, il trentasettenne e i dipendenti, di età compresa tra i 23 e i 30 anni, sono stati medicati e dimessi con alcuni giorni di prognosi.

In seguito, i carabinieri hanno accertato che il ladro era entrato all’interno di un’abitazione forzando le porte e gli infissi, ma una volta scoperto aveva tentato la fuga senza successo. I complici sono riusciti a dileguarsi con una parte della refurtiva, circa quindicimila euro tra soldi e gioielli.

Su disposizione del pubblico ministero il trentasettenne, arrestato dai carabinieri, è stato processato con giudizio direttissimo. Il giudice ha convalidato l’arresto ed è stata disposta la misura cautelare in carcere.