Faccia a faccia con il ladro in casa: “Ha rotto una finestra per entrare, quando ho urlato è fuggito via”

Bologna, 28 ottobre 2025 – “Ero in camera da letto a guardare la televisione quando ho sentito il rumore di una finestra in frantumi. Sono andato a vedere: mi sono trovato faccia a faccia con un ladro”. Inizia così il racconto di Antonio Alvisi, 79 anni, che domenica pomeriggio si è visto piombare nella sua casa in zona Mazzini, dove in quel momento era solo, uno sconosciuto.

Le urla e la fuga

“Erano le 19 – dice Antonio –, ero nella mia stanza con la televisione accesa, ma le luci spente. Sono corso a vedere cosa fosse successo e mi sono trovato davanti questo ragazzo, magro, tutto vestito di nero. Era tutto buio e non l’ho visto in faccia. Ma la mia prima reazione è stata urlare: ‘Vai via o ti sparo’, mimando il gesto con la mano. Lui allora mi ha spintonato ed è fuggito fuori dalla finestra da dove era entrato. Un attimo, per un salto di due metri. Ha rotto tutti i vasi del balcone”.

"E’ stato tutto improvviso”

È la prima volta che Alvisi subisce un furto in casa: “Ma non ho avuto neanche il tempo di avere paura: è stato tutto così improvviso. Lui sicuramente ha avuto più paura di me, se l’è filata a gambe levate, era atletico come una scimmia, una scheggia”. L’uomo ha subito avvertito suo figlio e chiamato la polizia: “Sono venuti, ma io avevo toccato la finestra: se pure ci fossero state impronte, ma non ho notato se l’uomo indossasse guanti o meno, penso di averle coperte”.

La denuncia

Alvisi ha sporto anche denuncia ieri al commissariato Bolognina Pontevecchio: “Non credo fosse un furto ‘studiato’ – dice ancora l’uomo –. Da quello che ho potuto vedere il ladro era solo. Secondo me ha tentato l’avventura, magari sperando che in casa non ci fosse nessuno. Ma ha beccato male”.