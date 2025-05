Ladro maldestro si fa scoprire durante il furto poi resta chiuso in cortile: preso

Bologna, 30 maggio 2025 – È entrato in un appartamento in pieno giorno, pensando di non essere notato. Il ladro, un trentaseienne italiano, è stato però sorpreso dalla vittima che era in casa e dopo aver tentato di scappare è stato bloccato e arrestato dai carabinieri con l'accusa di furto in abitazione.

Il tutto è accaduto l'altro giorno all'interno di una casa del quartiere Porto-Saragozza. La vittima, una ragazza sulla trentina, ha udito strani rumori provenire dalla cucina. Insospettitasi, ha deciso di andare a controllare, intravedendo la sagoma di un ragazzo coperto da tatuaggi che stava frugando tra i suoi effetti personali.

Il ladro, capito di essere stato scoperto, ha prima tentato di nascondersi dietro a una porta per non essere visto, poi ha urlato "Non ti faccio niente, non ti faccio niente", tentando la fuga calandosi da una finestra, ma rimanendo bloccato all'interno dell'area condominiale, in quanto non era riuscito a scavalcare la recinzione.

La donna, intanto, impaurita, si è diretta velocemente verso la porta di ingresso per lasciare l’appartamento e chiedere aiuto. Le sue urla hanno attirato così l’attenzione di una coppia di ragazzi i quali, capendo subito cosa stava accedendo, hanno immediatamente prestato soccorso alla donna.

Sul posto sono anche arrivati i carabinieri del Nucleo radiomobile che hanno individuato e bloccato l’uomo ancora all’interno della corte condominiale. Sottoposto a perquisizione, il ladruncolo è stato trovato in possesso di un portafogli di colore marrone subito riconosciuto dalla vittima come di sua proprietà.

L’uomo, italiano di 36 anni, senza fissa dimora, disoccupato e pregiudicato, dopo le procedure di rito e di fotosegnalamento, è stato arrestato.