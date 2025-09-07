Faccia a faccia con il ladro nella casa parrocchiale: don Baroncini lo mette in fuga, arriva la polizia

Bologna, 7 settembre 2025 – Faccia a faccia con un ladro. È successo a don Marco Baroncini, parroco della chiesa dei Santi Angeli Custodi, che intorno alle 2 del mattino di giovedì ha ricevuto la visita indesiderata di un malvivente. Che, dopo aver scavalcato le recinzioni dell’area privata, è riuscito a salire dall’esterno al primo piano del plesso parrocchiale, percorrendo il camminamento del tetto. L’uomo ha provato ad aprire le finestre dell’abitazione, facendo molti rumori. Che hanno messo in guardia don Baroncini, che ha visto l’intruso sollevare la tapparella del suo lucernario e stendere le gambe sul cornicione. A quel punto, il parroco è riuscito a respingerlo e a metterlo in fuga.

È intervenuta la polizia, mentre il prete ha denunciato l’accaduto ai carabinieri della stazione Navile. Pochi minuti prima, un’altra intrusione ha spaventato le famiglie ucraine ospiti della casa di accoglienza della chiesa di via Lombardi: un soggetto, non è ancora chiaro se si tratti dello stesso che si è introdotto nell’abitazione di don Baroncini o di un complice, è riuscito a entrare nella casa al piano terra, svegliando le famiglie. L’uomo è fuggito.

Le due intrusioni si aggiungono agli ultimi episodi incresciosi di cui la parrocchia è stata vittima: oltre al furto della piscinetta per bambini disabili durante il campo estivo, lo scorso novembre un uomo ha appiccato un incendio all’interno dei confessionali. Al presunto autore era stato notificato il divieto di avvicinamento a don Baroncini con braccialetto elettronico. Ma lo strumento non funziona da mesi: le forze dell’ordine hanno segnalato più volte la situazione, ma il piromane è ancora a piede libero. “Famiglie e residenti mi chiedono perché questa persona stia spesso in zona – commenta don Baroncini –. E io non so come rispondere: è frustrante non poter tranquillizzarli. Il senso di impunità è dilagante e ha portato tutti a una svilente rassegnazione”.