Ladro (ragazzino) senza cuore rapina il cellulare a un disabile e chiede riscatto

Bologna, 6 settembre 2025 – Brutta disavventura per un ragazzo disabile derubato del telefonino e di 20 euro. L’autore del furto, un sedicenne italiano di origini pachistane con numerosi precedenti per furto, rapina e percosse, ha poi chiesto un ‘riscatto’ di 100 euro per restituirlo. Da qui, ieri mattina, è stato arrestato per rapina aggravata ed estorsione dagli agenti del commissariato Due Torri San Francesco di Bologna e portato nel Centro di prima accoglienza di Ancona.

I motivi dell’arresto

All’origine dell’arresto, spiega la Questura, c’è una denuncia fatta dai genitori della vittima, un ventunenne italiano, che si sono rivolti al commissariato perché non riuscivano a mettersi in contatto con il figlio. A una delle chiamate ha risposto l’autore del furto del telefono, dicendosi “disponibile a restituire il cellulare in cambio di 100 euro in contanti”.

Il lavoro degli agenti

Gli agenti hanno quindi deciso di “organizzare lo scambio con un servizio di osservazione in via Ugo Bassi, all’altezza di via Nazario Sauro”. I poliziotti in borghese, che non hanno mai perso di vista i genitori della vittima, hanno visto il giovane “prendere i soldi da questi ultimi e mettersi subito in fuga, con l’intento di non riconsegnare il telefono”.

Il ragazzo però è stato immediatamente bloccato dai poliziotti lì appostati ed è stato trovato in possesso del telefono, dei soldi della vittima e di una carta di credito. Quest’ultima, dopo alcuni accertamenti, è risultata essere stata rubata nella stessa mattinata a un cittadino filippino che si è poi recato in commissariato per sporgere denuncia.

Nel frattempo i genitori sono stati contattati dal figlio, che ha spiegato di essere stato rapinato del cellulare e di 20 euro da un ragazzo che lo aveva strattonato e spinto contro un muro. La scena è stata vista da una donna italiana, che ha soccorso il ragazzo (che non ha avuto bisogno di cure mediche) e allertato immediatamente le Forze dell’ordine.