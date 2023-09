Ladro seriale svaligia undici negozi Trentenne identificato e denunciato

Tanti danni ma pochi spiccioli di bottino. E’ stato individuato e denunciato dai carabinieri un ladro che aveva messo a segno diversi furti nel comune di Castel Maggiore danneggiando vetrine ma rubando pochi euro. I militari dell’Arma della stazione di Castel Maggiore hanno infatti denunciato un 30enne italiano, residente a San Giorgio di Piano, con precedenti, con l’accusa di furto aggravato. L’uomo, secondo gli inquirenti, è sospettato di aver messo a segno, tra l’aprile e l’agosto scorsi, una decina di furti con scasso ai danni di commercianti di Castel Maggiore. Nella fattispecie nel mirino del ladro erano finiti un bar, un circolo, un negozio di prodotti naturali per la casa, una gelateria, una gastronomia, una tabaccheria, una parafarmacia, un centro commerciale, un supermercato ed una pizzeria. Il 30enne agiva di notte, danneggiando le vetrine (e procurando danni per migliaia di euro) e rubando pochi spiccioli. Spesso portava via quello che gli capitava sotto mano. I titolari delle attività commerciali che avevano subito le incursioni malvivente, avevano sporto denuncia ai carabinieri che avevano aperto delle indagini, coordinati dalla Procura della Repubblica di Bologna. Grazie alle telecamere di sorveglianza installate nei pressi delle attività colpite e a quelle di videosorveglianza pubblica, gli Uomini della Benemerita sono riusciti a individuare il presunto responsabile. Si tratta appunto del 30enne italiano, disoccupato e con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio. L’uomo è anche sospettato di aver messo a segno un altro furto analogo in un bar di Argelato. E non sono esclusi altri furti che potrebbe aver compiuto nei dintorni. I carabinieri allora invitano gli altri commercianti della zona che hanno subito furti analoghi, a recarsi alla stazione dell’Arma della stazione di Castel Maggiore ed a sporgere denuncia.

p. l. t.