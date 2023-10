Ladro seriale viola i domiciliari. Arrestato per furto: è già a casa

Se di mezzo non ci fossero vittime costrette a sborsare, di tasca propria, soldi per ripagare danni da effrazione, quella del ladruncolo trentunenne sarebbe una barzelletta tutta bolognese. Una settimana fa, l’uomo, notissimo alle forze dell’ordine, era stato arrestato dagli agenti delle Volanti per aver sfondato, in pieno pomeriggio, con un tombino, la porta della ferramenta Würth di via Stendhal. Dopo la direttissima, il giudice aveva disposto per lui l’obbligo di dimora a San Giorgio di Piano e i domiciliari notturni.

Intorno alla mezzanotte di venerdì, però, il trentunenne era in via Tiarini, in Bolognina. Dove, dopo aver tentato di forzare un’auto e un furgone, si è introdotto all’interno di un panificio per rubare, danneggiando la saracinesca elettronica e poi infilandosi all’interno del locale da una finestrella. Un cittadino, però, lo ha visto in azione in strada e ha chiamato la polizia. E mentre la volante si avvicinava in Bolognina, il trentunenne è stato pure sorpreso nel locale dal fornaio: ha tentato la fuga, verso via Fioravanti, ma in strada intanto erano arrivati gli agenti, che lo hanno bloccato. E, di nuovo, arrestato per tentato furto aggravato continuato.

Commesso in violazione delle misure disposte nei suoi confronti, appena una settimana fa, dal giudice. Questa circostanza non è però bastata non solo a far finire in carcere il trentunenne, ma neppure a spingere ad aggravare la sua misura cautelare già in essere. In direttissima, infatti, il giudice ha convalidato l’arresto, mantenendo per l’uomo gli stessi obblighi disposti dopo l’arresto del 21 ottobre. Va detto, tra l’altro, che quel giorno, prima di sfondare le vetrine di Würth, il trentunenne era stato denunciato nella notte dai carabinieri, per il furto in un hotel, e nella mattina dalla polizia, per il tentativo in un negozio.

Nicoletta Tempera