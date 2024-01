Pagava anche il biglietto per rubare sui treni, arrestato ladro seriale

Bologna, 5 gennaio 2023 – Preso ladro seriale dei treni. Per salire a bordo e rubare nei vagoni come ricostruito dalla Polfer, arrivava anche a pagare regolarmente il biglietto. Inoltre, quando è stato fermato a Bologna, è stato trovato in possesso di una chiave quadra, un modello usato da personale delle ferrovie, per aprire le porte degli scompartimenti dei treni e mettere così a segno colpi ai danni dei viaggiatori.

Un 56enne siciliano, giovedì notte, è stato arrestato dagli agenti del compartimento di polizia ferroviaria per l'Emilia-Romagna. E’ stato individuato, in stazione a Bologna, mentre stava per salire a bordo di un convoglio notturno proveniente da Roma e in partenza per Trieste.

L'uomo, destinatario di un foglio di via obbligatorio dalla Città metropolitana di Bologna, è risultato colpito anche da un ordine di esecuzione di pene concorrenti, emesso dalla Procura di Udine, per furto aggravato, possesso ingiustificato di chiavi alterati e grimaldelli, interruzione di pubblico servizio, esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone commessi a Genova, Firenze, Bologna, Trieste, Udine, Pordenone e Catania per un totale di tre anni e otto mesi di reclusione.

Al termine degli accertamenti, gli agenti lo hanno accompagnato in carcere e denunciato in stato di libertà per l'inosservanza al foglio di via obbligatorio e il possesso ingiustificato di chiavi alterati e grimaldelli.