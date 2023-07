L’aeroporto si ferma Operatori in sciopero Marconi deserto saltato un volo su tre

L’aeroporto Marconi, per gran parte della giornata di ieri, è rimasto deserto. Lo sciopero del personale di terra degli scali, servizi di handling e check-in ha interessato la fascia dalle 10 alle 18, poi gli aerei sono ripresi a volare regolarmente. Uno stop che ha provocato la cancellazione di ben 43 voli in partenza dal Marconi: si tratta del 37 per cento del totale giornaliero.

Un numero abbastanza alto, soprattutto se si pensa alla mole di passeggeri che ha dovuto salutare il primo giorno di vacanza. A incrociare le braccia, dalle 12 alle 16, anche i piloti di Malta Air, che opera i voli di Ryanair, e infine sciopero dalle 10 alle 18 dei piloti e assistenti di volo di Vueling.

Le cancellazioni hanno riguardato sia mete italiane che straniere con la maggior parte dei voli gestiti proprio da Ryanair. Pochissimi, quindi, i passeggeri che fino alle 19 si sono presentati tra i corridoi del Marconi: il tabellone delle partenze, infatti, era una lunga sequenza di bollini rossi accompagnati dalla scritta ’cancellato’.

Gli unici imbarchi hanno riguardato Olbia, Mahon, Catania e Dubai. Proprio per questo motivo, l’aeroporto era semi deserto, una situazione sicuramente insolita se si considera il periodo. Nessuna fila al check-in, tanto meno agli imbarchi. Un bene per i pochi passeggeri presenti che, con tanto di valigie al seguito, hanno trovato i corridoi del Marconi completamente sgombri. Tutti gli altri, invece, hanno scelto di rimanere a casa e non presentarsi proprio in aeroporto.

Questo perché sono state le stesse compagnie che hanno aderito allo sciopero a inviare per email ai passeggeri una comunicazione in cui veniva annunciata l’adesione allo stop e la conseguente cancellazione del volo. Voli che, salvo cambiamenti, verranno riprogrammati a partire da oggi.

Settimane calde, non solo per alte temperature, ma anche per i trasporti bolognesi. Lo sciopero degli operatori aeroportuali segue, infatti, quello che nei giorni scorsi ha riguardato il settore ferroviario. Lo stop dei treni, che inizialmente si temeva avrebbe causato grandissimi disagi ai viaggiatori, si è risolto, invece, senza particolari problemi, complice anche l’anticipo di diverse ore per la fine dello sciopero.

Alla stazione centrale la situazione è rimasta, infatti, piuttosto tranquilla con qualche complicazione in più per quanto riguarda le linee dell’alta velocità. Garantiti invece gli spostamenti sia per i regionali che per i treni a lunga percorrenza da i convogli garantiti. Le file, invece, si sono registrate ai self service e agli sportelli per ottenere il rimborso del biglietto.

Dopo tre giorni incerti a livello di trasporti, già da oggi la situazione dovrebbe tornare alla normalità con i passeggeri che potranno, finalmente, volare verso la meta scelta per queste vacanze estive.

Chiara Caravelli