L’aeroporto: "Solo 4 o 5 voli per notte"

Ad aprile "i sorvoli notturni

su Bologna sono stati complessivamente 125, di cui 111 in arrivo e 14 in partenza. Dividendo il totale di 125 per i 30 giorni del mese la media è di 4-5 sorvoli a notte. Nessuna discrepanza, dunque, rispetto a quanto già comunicato dalla società di gestione dell’aeroporto. A completamento dell’informazione, tali sorvoli rappresentano l’1,9% del totale dei movimenti di aprile". È quanto scrive l’Aeroporto Marconi in una nota emessa "in riferimento a quanto riportato da alcune testate giornalistiche locali". La società di gestione dello scalo emiliano, si legge nella nota, "conferma la correttezza dei propri dati relativi ai sorvoli notturni sulla città, dati che corrispondono a quelli in possesso del Comune di Bologna e che peraltro sono condivisi con Arpa Emilia-Romagna e pubblicati mensilmente sul sito web dell’aeroporto". Intanto, il finale della vicenda che riguarda il futuro

dell’aeroporto Marconi è ancora tutto da scrivere.

Nei giorni scorsi si è tenuto un summit a Roma – dove il viceministro Galeazzo Bignami ha convocato Aeroporto, i Comuni di Bologna, Anzola e Calderara, oltre ai vertici di Enav e Enac – che ha prodotto, almeno per ora, una fumata grigia. Tutto rimandato a martedì, giorno in cui Enav dovrà presentare una proposta tecnica che consenta di ottenere risultati di abbattimento dei rumori sull’area urbana di Bologna già dalla prossima estate, tutelando così i cittadini del quartiere Navile come richiesto dal sindaco Matteo Lepore. Quest’ultimo, nelle scorse settimane, aveva chiesto lo stop ai voli notturni dalle 23 alle 6, ipotesi che però sembra destinata a tramontare.