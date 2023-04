L’affollato mondo dei mostri del Giappone a Palazzo Pallavicini

Resta aperta fino al 23 luglio la mostra ’Yōkai. Le antiche stampe dei mostri giapponesi’ che ha aperto ieri a Palazzo Pallavicini, in via San Felice. Prodotta da Vertigo Syndrome e curata da Paolo Linetti, esperto di arte giapponese, presenta il fantastico mondo dei mostri nella tradizione nipponica, attraverso circa duecento opere del XVIII e XIX secolo tra stampe, libri rari, abiti e armi. Gli autori erano specializzati nel suscitare un preciso sentimento in chi guardava le opere. Così si riconosce lo stile di maestri come Tsukiyoka Yoshitoshi, Kuniyoshi Utagawa, Chikanobu Yoshu e Kunisada. Un mondo popolato di mostri, streghe, fantasmi e spiriti.