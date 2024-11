L’affondo di FdI: "Sinistra ambigua sulla carne sintetica"

L’ultima bufera è sulla carne sintentica. Ad accendere le polveri è stato giovedì sera il ministro dell’Agricoltura Lollobrigida. Il senso della polemica: da che parte sta il Pd? Lollobrigida ha infatti ringraziato l’ex governatore Bonaccini per aver pubblicamente ribadito in Europa la sua posizione nettamente contraria alla carne da laboratorio "smentendo ufficialmente la linea del suo partito". Il riferimento è a un ordine del giorno al decreto infrazioni presentato dai democratici e da +Europa per chiedere al governo di ritirare il divieto alla carne sintentica, stabilito per legge un anno fa. La replica di Bonaccini non si è fatta attendere: "Il ministro Lollobrigida, evidentemente in campagna elettorale in Emilia-Romagna, stia tranquillo, io e l’assessore Mammi siamo stati tra i primi firmatari dell’iniziativa di Coldiretti per una norma europea contro la carne sintetica. La legge fatta dal governo Meloni non è sufficiente".

Ma poiché mancano appena due settimane al voto, la questione non poteva certo finire così. A soffiare sul fuoco è soprattutto Fratelli d’Italia, che mette sotto tiro il candidato del centrosinistra Michele de Pascale. "La schizofrenia sulla carne sintetica - dice il senatore Marco Lisei - denota la confusione di un partito che vorrebbe continuare a governare l’Emilia-Romagna con un candidato come de Pascale che su un tema fondamentale per il comparto agricolo non ha ancora preso posizione". Stesso discorso dalla deputata Alice Buonguerrieri, sempre Fdi: "Il Pd dimostra di non avere una posizione limpida, ci aspettiamo che de Pascale chiarisca". E l’eurodeputato Cavedagna: "Il Pd, de Pascale e tutta la sua coalizione dicano agli agricoltori qual è la loro opinione".