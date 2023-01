L’affondo di Fratelli d’Italia e Lega "Mancano i soldi e il Comune tace"

Il tram fa litigare tutti, anche maggioranza e opposizione: palcoscenico l’aula del Consiglio di Palazzo d’Accursio, e il tema caldissimo e delicato degli extra-costi finisce al centro di una riunione "urgente" della commissione Bilancio del Consiglio comunale. "Il Comune non sta chiarendo a quanto ammonterebbe in maniera precisa il rincaro o in che modo intende recuperare questi fondi – ha detto il presidente della stessa commissione, il leghista Matteo Di Benedetto –. Ho letto anche di un’ipotesi collegata a mutui bancari dar far pesare sul bilancio per i prossimi decenni. Si tratterebbe di scelte non di poco conto perché andrebbero a colpire le tasche dei bolognesi per molto tempo. Per questo – ha sottolinato ancora il leghista – convocherò una commissione in cui chiamerò il sindaco e gli assessori a fare chiarezza: devono delle risposte a tutta la città". La data verrà resa nota nei prossimi giorni, ma intanto ieri nel frizzante dibattito in aula ha attaccato ancora il capogruppo meloniano Stefano Cavedagna. "Che i costi per la realizzazione della linea rossa sarebbero aumentati era ampiamente prevedibile – ha incalzato ancora l’espondente di Fd’I -. Il Comune ha occultato la necessità di reperire nuovi fondi, cioè almeno 50 milioni di euro...