Valerio Baroncini
Il paradigma della violenza
Bologna
CronacaLafram arrestato sulla Flotilla, nella notte il rientro in Italia: “Giorni difficili, ma stiamo bene”
4 ott 2025
REDAZIONE BOLOGNA
Lafram arrestato sulla Flotilla, nella notte il rientro in Italia: “Giorni difficili, ma stiamo bene”

Per giorni non ci sono state notizie in merito alla detenzione del presidente dell'Unione delle comunità islamiche italiane di Bologna. Poi la chiarezza sul suo rimpatrio

Lafram era a bordo dell’imbarcazione ‘Karma’, partita dal porto di Augusta lo scorso 11 settembre, in direzione Gaza

Lafram era a bordo dell’imbarcazione ‘Karma’, partita dal porto di Augusta lo scorso 11 settembre, in direzione Gaza

Bologna, 4 ottobre 2025 – È atteso questa notte in Italia Yassine Lafram, bolognese, presidente dell'Unione delle comunità islamiche italiane che era a bordo della Global Sumud Flotilla. In seguito all’abbordaggio della nave dell’Arci, Karma, da parte delle forze israeliane e della detenzione illegale in Israele ci sono stati giorni di attesa e preoccupazione. Ma oggi, nel tardo pomeriggio, è lui stesso, con un messaggio, a confermare la partenza da Istanbul. “Siamo in attesa di essere imbarcati su un volo per l'Italia - dice - arriveremo in tarda serata a mezzanotte meno un quarto a Milano Malpensa”. E ancora: “Stiamo bene nonostante i giorni difficili, speriamo che i nostri connazionali rimasti nel centro di detenzione possano anche loro tornare in Italia il prima possibile, preghiamo per loro, la loro salute il loro benessere e speriamo che possano presto abbracciare i loro cari”.

Dopo il rimpatrio del senatore M5S riminese Marco Croatti, dell’europarlamentare del Pd Annalisa Corrado e di altri numerosi attivisti, si attende ora l’arrivo del primo dei tre bolognesi arrestati in Israele. Non si ha infatti una data per il rientro di altre due bolognesi: Sara Masi, 39enne residente a Casalecchio, per la quale anche il sindaco Matteo Ruggeri si è da subito mobilitato, e Irene Soldati, 40enne bolognese e residente sotto le Due Torri, impegnata con Medici senza frontiere nel Mediterraneo centrale, che erano a bordo dell’Aurora, una delle prime imbarcazioni a essere intercettate dalla Marina di Tel Aviv.

Forse è questione di tempo. Fino a due giorni fa Lafram non era ancora stato inserito nella lista dei cittadini italiani appartenenti alla missione umanitaria. Poi oggi l’annuncio dell’Unione delle Comunità Islamiche d’Italia che ha interrotto la preoccupazione di quanti non avevano avuto più notizie: Lafram "compare nella lista ufficiali degli italiani e insieme agli altri riceverà la visita consolare e tutti i servizi di cui gli italiani all’estero in queste condizioni hanno diritto".

