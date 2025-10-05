Lafram ieri in Italia. Ore di preoccupazione per Masi e Soldati

"Siamo a Istanbul e in tarda serata arriveremo a Malpensa. Stiamo bene nonostante i giorni difficili". Dopo ore di tensione, è direttamente Yassine Lafram, con la kefiah al collo, a comunicare il suo rientro in Italia, poche ore prima dell’imbarco del volo diretto a Malpensa. Il presidente dell’Ucoii, infatti, ieri sera poco prima della mezzanotte è arrivato in territorio nazionale, dopo l’arresto da parte dell’esercito israeliano mentre era a bordo di una delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla nel mare di Gaza. Da quel momento, si erano persi i contatti con Lafram, che non era nemmeno comparso nella lista degli italiani detenuti (per una svista). Ora, il presidente è potuto atterrare in Italia: "Speriamo che i nostri connazionali rimasti ancora nel centro di detenzione – dice Lafram, in un video registrato all’aeroporto di Istanbul – possano anche loro tornare in Italia il prima possibile, preghiamo per loro, la loro salute il loro benessere e speriamo che possano presto abbracciare i loro cari". Tra chi è ancora in attesa della data di rientro, ci sono Sara Masi, 39enne residente a Casalecchio, per cui anche il sindaco Matteo Ruggeri si è da subito mobilitato, e Irene Soldati, 40enne bolognese, attivista di Greenpeace. Entrambe erano a bordo di una nave della missione umanitaria che portava viveri alla popolazione della Striscia di Gaza. Forte l’appello di Coalizione Civica: "La detenzione di molti attiviste e attivisti della Flotilla rischia di prolungarsi in modo inaccettabile. Anche quella di Irene", che è "un esempio genuino di impegno civico e sociale". E "chiediamo che il Governo faccia il proprio dovere e riporti a casa Irene e Sara".

m. m.