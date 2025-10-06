Lafram rientrato in Italia: “Flotilla un mezzo, il focus è Gaza”. E sulla piazza pro 7 ottobre: “Ovviamente non partecipiamo”

Bologna, 6 ottobre 2025 – Yassine Lafram, come annunciato è rientrato in Italia, dopo l'abbordaggio della Global Sumud Flotilla da parte dell'Idf e l'arresto eseguito delle forze israeliane. Il presidente dell'Ucoii, Unione delle comunità islamiche italiane di Bologna, ha tenuto una conferenza stampa a margine di un incontro in Comune a Bologna con il sindaco Matteo Lepore. “La Flotilla era solo uno strumento, un mezzo. Il focus è Gaza e dobbiamo continuare a guardare lì, dove continua a consumarsi un genocidio in diretta social”, ha detto. Quella dell'abbordaggio alla Flotilla l'arresto “è stata un'esperienza molto dura - aggiunge Lafram - da quando siamo stati abbordati in poi, abbiamo subito disumanizzazione, umiliazioni, violenza”.

"Siamo stati portati in uno dei posti peggiori che hanno in Israele - racconta Lafram - un carcere di massima sicurezza al confine con Gaza, dove erano detenuti anche i palestinesi della Striscia. Abbiamo subito un processo farsa, dove poi la sentenza era deportazione. Sono contento di essere tornato dalla mia famiglia, dai miei cari, di essere tornato nella mia città”, racconta. “Noi dobbiamo continuare ad essere vigili e attenti rispetto a quello che sta succedendo in Terra Santa, perché questi crimini di guerra devono trovare una risposta - è il suo monito - La Corte Penale Internazionale deve fare il suo lavoro, gli organismi sovranazionali devono accertare le responsabilità e chi deve andare a processo e deve pagare per gli oltre 65mila morti, e di questi sono oltre 20mila bambini, deve assolutamente rispondere delle sue azioni”.

Sul caso della manifestazione pro 7 ottobre

Lafram si è espresso anche sul caso della manifestazione pro 7 ottobre, organizzata dai Giovani palestinesi di Bologna, ma poi vietata. “Noi ovviamente non prendiamo parte a nessuna manifestazione che va in qualche modo a creare disordine pubblico, a spaccare, a rovinare quelle che sono le nostre vie della nostra bellissima città”, ha detto il presidente dell'Ucoii, Yassine Lafram. “È importante che le nostre manifestazioni rivendichino quello che è il diritto del popolo palestinese all'autodeterminazione – ha aggiunto – e pretendere che cessi immediatamente qualsiasi ostilità nei confronti di donne, bambini e giovani, e questo non lo si fa con alcuni dei disordini che abbiamo visto. Continuiamo a chiedere alle famiglie, ai bolognesi, a tutti di scendere nelle piazze per la Palestina, per i diritti del popolo palestinese e perché Gaza possa tornare di nuovo a fiorire”, ha concluso.

"Speriamo in un immediato cessate il fuoco”

Per Gaza “noi ci auguriamo un immediato cessato il fuoco, ci auguriamo l'apertura di un corridoio umanitario permanente per far accedere cibo e medicinali per la popolazione sempre più stremata e speriamo davvero che questo accordo di pace” che si sta negoziando a Sharm el Sheik “possa raggiungere il suo obiettivo, anche se chi oggi lo propone (il presidente americano Dnald Trump, ndr) è colui che con l'altra mano ha sempre armato fino ai denti Israele per portare avanti il suo genocidio nella Striscia di Gaza”, ha anche affermato il presidente dell'Ucoii, a proposito delle negoziazioni degli accordi di pace in corso in Egitto. “Ci affidiamo poco a Trump – conclude Lafram – ma speriamo davvero che si possa raggiungere un cessato il fuoco nel breve periodo”.