Lagaro in festa per San Mamante tra sacro e profano

Prende il via oggi uno degli ultimi appuntamenti dell’estate: la Festa di San Mamante a Lagaro, evento tradizionale molto sentito dalla comunità, che animerà il paese fino a lunedì 8 settembre. A curare l’organizzazione sono, come sempre, i giovani della Pro Loco di Lagaro (nella foto) che anche quest’anno hanno preparato un programma ricco per tutte le età.

Si stasera con il concerto della tribute band ’La Combriccola del Blasco’, con i grandi successi di Vasco Rossi. A seguire, spazio alla musica dance e ai DJ set nella piazzetta. Domani pomeriggio sarà il momento del tradizionale torneo di Burraco, mentre in serata salirà sul palco il comico Dado. La giornata si concluderà con un grande party aperto a tutte le generazioni. Domenica sarà invece dedicata alla parte religiosa e più sentita della festa: la celebrazione della santa messa e la processione solenne in onore di San Mamante, che attraverserà le vie del paese.

Lunedì gran finale: la giornata si aprirà con la consueta ’polentata’ in piazza, seguita in serata dall’attesissimo spettacolo pirotecnico e dall’estrazione della lotteria, che chiuderà ufficialmente i festeggiamenti. Per tutta la durata della festa sarà attivo ogni sera lo stand gastronomico, dove sarà possibile gustare specialità locali. Non mancherà il ballo in piazza, con orchestre dal vivo che si esibiranno a partire dalle 21 nella suggestiva cornice del centro storico.