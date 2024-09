Lagaro in festa per San Mamante. Quattro giorni di eventi in piazza

Prende il via oggi l’ultima festa paesana estiva del comune di Castiglione dei Pepoli, la tradizionale festa di San Mamante a Lagaro, che avrà inizio stasera e terminerà lunedì 2 settembre. Gli organizzatori, i ragazzi della Pro Loco di Lagaro (nella foto), ospiteranno oggi la tribute Band dei Rolling Stones ’The Stones’ e il comico Gianluca Scintilla Fubelli, che delizierà gli spettatori con uno spettacolo divertente e adatto a tutti. A seguire inizierà la serata giovani nella piazzetta con ’We love 2000’.

Si prosegue domani pomeriggio con il torneo di Burraco, continuando con lo spettacolo comico serale dei Gemelli Ruggeri e concludendo la serata sulle note di ’80’s e 90’s Maracaibo Party’. La domenica ci sarà come da tradizione la santa messa e la processione di San Mamante e a seguire l’aperitivo in Piazzetta. Si conclude la festa lunedì con la tradizionale polentata in piazza e a seguire il suggestivo spettacolo pirotecnico e l’estrazione della lotteria. Tutte le sere sarà attivo lo stand gastronomico con crescentine e tigelle e da domani a lunedì dalle ore 21 si danza con le orchestre nella romantica piazza. "Siamo giunti alla fine dell’estate e con un po’ di malinconia concludiamo le manifestazioni estive con la fantastica festa di San Mamante – spiega l’assessora a Comunicazione, giovani e associazioni Greta Burla –. Invito tutti caldamente a partecipare perché saranno quattro giornate ricche di musica, cibo e sano divertimento nella fantastica cornice della Piazza di Lagaro. Tengo particolarmente a ringraziare tutti i volontari delle associazioni che in questi mesi hanno animato il nostro comune con sagre e manifestazioni cercando di attrarre più persone possibili tra le vie dei nostri paesi creando un clima di comunità e serenità percepito da tutti. Senza di voi nulla sarebbe possibile".