L’agenda di Forza Italia. Meno tasse, più strade . Controcanto a de Pascale

"Il centro siamo noi. Il centrosinistra non esiste più, esiste solo la sinistra". Il vicepremier Antonio Tajani, ministro degli Esteri e leader di Forza Italia, tira la volata agli azzurri emiliano-romagnoli. E, a sorpresa, si collega telefonicamente dall’India. Obiettivo: mandare un segnale forte ai forzisti ieri mattina riuniti in Viale Aldo Moro per lanciare la ’contromanovra’ alla giunta di Michele de Pascale.

"Non fermiamoci – dice Tajani – dobbiamo continuare a essere presenti nelle grandi città come Bologna e in tutte le aree metropolitane, per puntare anche sulle periferie. Continuiamo a raccogliere anche quel consenso che viene da sinistra: gli elettori ex socialisti ed ex democristiani che votavano per Pd e 5 Stelle oggi possono votare per noi. Perché l’unico centro oggi si chiama Forza Italia".

L’obiettivo, sottolinea il presidente di Forza Italia, è raggiungere il 20 per cento alle prossime Politiche. Da qui, loda a distanza il progetto alternativo azzurro per il governo regionale: "Credo che in Emilia-Romagna, dopo i risultati positivi che abbiamo avuto come lista alle elezioni di qualche mese fa, raddoppiando la presenza in Consiglio regionale, dobbiamo andare avanti e non accontentarci di quello che abbiamo avuto".

Un incoraggiamento raccolto da Pietro Vignali, capogruppo in Regione, e dalla consigliera Valentina Castaldini, che lanciano una sorta di campagna elettorale permanente in vista del 2027 quando si voterà per le Politiche, ma anche nel capoluogo di regione, Bologna.

Nell’incontro in viale Aldo Moro, con una settantina di forzisti, tra amministratori, segretari cittadini e provinciali oltre alla coordinatrice regionale e deputata Rosaria Tassinari, i due consiglieri hanno annunciato un tour in tutte le nove province dell’Emilia-Romagna con un obiettivo chiaro: "Vogliamo correggere le distorsioni del programma di legislatura di sinistra di de Pascale. Non solo controproposte, ma una vera e propria agenda politica".

Nel mirino finiscono i Cau – che vanno ripensati –, le liste d’attesa ("serve un piano straordinario"), la manovra "che mette un super ticket sui farmaci" e aumenta Irpef e tasse alle imprese, la legge urbanistica.

Per gli azzurri serve un pacchetto anti-crisi per le famiglie (Vignali lancia il ‘quoziente famigliare’ che fece a Parma così da tenere conto dei reali carichi dei nuclei), ma anche una riforma del calendario scolastico, come sottolinea Castaldini.

Da non dimenticare le infrastrutture: "Abbiamo già iniziato un monitoraggio sulle opere incompiute", ricordano in tandem Vignali e Castaldini, sottolineando la necessità di sbloccare il Passante autostradale, realizzare la quarta corsia tra Piacenza e Modena, fare interventi sulle strade di montagna e integrare gli aeroporti regionali. Infine, un appello per andare oltre "le smanie accentratrici del sindaco di Bologna Matteo Lepore", puntando invece sul policentrismo.

Non è mancato, un accenno ai dazi. Tajani ha confermato "la linea del no alla guerra commerciale. Serve trattare e soprattutto evitare il panico. Ora sono in India e domani (oggi, ndr) in Giappone proprio per difendere gli interessi di regioni industriali come l’Emilia-Romagna aprendo a nuovi mercati".