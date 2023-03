L’agguato sotto casa, 21 anni fa

Il 19 marzo di ventuno anni fa, un commando di terroristi delle Nuove brigate rosse uccise in via Valdonica il giuslavorista

Marco Biagi, 51 anni, sul portone di casa.

Il professore era appena rientrato in treno da Modena, dove insegnava alla facoltà di Economia. In stazione, a Bologna, aveva preso la bicicletta e aveva, come sempre, pedalato fino a casa.

Lasciato senza scorta, nonostante avesse denunciato più volte le minacce ricevute, Biagi fu bersaglio inerme di sei colpi di pistola Makarov 9x17.

Per l’omicidio del giuslavorista sono stati condannati all’ergastolo Diana Blefari Melazzi, Roberto Morandi, Nadia Desdemona Lioce e Marco Mezzasalma; e a 21 anni di reclusione Simone Boccaccini.

Marco Biagi – docente di Diritto del lavoro, esperto di Diritto comparato: una rarità, in quegli anni, in Italia – studiava come dare risposte alla richiesta di innovazione di una economia in affanno; e a un mercato del lavoro bloccato, di cui stava riformando la legislazione.

Sognando per l’Italia un mercato del lavoro più moderno, europeo, e inclusivo, con maggiori spazi per i giovani e le donne.