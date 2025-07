Lago di Castel dell’Alpi, pianificati i lavori

La giunta regionale ha deliberato il rinnovo del protocollo d’intesa per l’attuazione di interventi di messa in sicurezza idraulica del lago di Castel dell’Alpi e delle aree circostanti per il 2025-2027.

Tale decisione segue il solco di quanto deciso nel 2019 quando Regione Emilia-Romagna e Comune di San Benedetto Val di Sambro decisero, assieme al Consorzio di Bonifica Renana, a Hera S.p.A. e a Seta S.r.l. che gestisce la mini centrale idroelettrica posta a valle del lago, di impegnarsi annualmente per l’attuazione di interventi idraulici di prevenzione e sicurezza idraulica interessanti il bacino naturale, il torrente Savena e il rio degli Ordini, e finalizzati a contrastare il processo di interramento del bacino stesso attraverso la manutenzione delle opere idrauliche e operazioni di svuotamento programmate delle aree di pre-lago, del torrente Savena e del rio degli Ordini.

Il Consorzio della Bonifica Renana continuerà a svolgere progettazione ed esecuzione degli interventi rientranti in tale cornice istituzionale. Questo rinnovo darà dunque la possibilità di predisporre interventi manutentivi sulla base di un programma concordato, che prevede la realizzazione di nuove briglie lungo il rio degli Ordini tra la località Fulgheroni e Ronchi, lungo il torrente Savena nuove briglie in località Ca’ di Borelli e la manutenzione straordinaria di due briglie esistenti, rispettivamente in corrispondenza della presa del potabilizzatore di Castel dell’Alpi e prima dell’inizio del lago, oltre alla rimozione dei sedimenti nelle zone di prelago, per un totale di 210mila euro.

Come spiega il sindaco di San Benedetto Val di Sambro, Alessandro Santoni, "questo rinnovo al quale negli ultimi mesi abbiamo lavorato, ci rende molto felici e per questo ringrazio tutti i soggetti coinvolti".

Al fine di dare attuazione al protocollo, la Regione si impegna a fornire il proprio supporto alla progettazione ed esecuzione degli interventi. Il Comune si impegna a compartecipare alla realizzazione degli interventi proposti con risorse finanziarie proprie pari a 10mila euro all’anno. Il Consorzio si impegna a progettare ed eseguire gli interventi compartecipando alla realizzazione degli interventi proposti con risorse finanziarie proprie pari a 30mila euro. Le società Hera e Seta si impegnano a compartecipare alla realizzazione degli interventi proposti nell’ambito del protocollo per un importo complessivo pari a 60mila e 30mila euro.