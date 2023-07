Lagolandia chiude in bellezza e lascia in eredità il ’Sentiero dei laghi bolognesi’ L'ultima edizione di Lagolandia è l'occasione per scoprire il Sentiero dei Laghi di Bologna: un percorso di 50 km sull'Appennino Bolognese, con ospiti d'eccezione, sentieri culturali, musica e relax. Un'esperienza unica!