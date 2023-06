Lagosteria cancella il martedì

Se non è un addio, è un arrivederci. Gli ormai celebri e frequentatissimi martedì della Lagosteria, locale del laghetto Scardovi, si fermano, o meglio come detto dal titolare Andrea Grillini "interrompiamo momentaneamente la serata nel rispetto dei nostri tanti clienti, che meritano di godersi la stessa proposta messa in piedi in questi anni, e non una serata ‘a metà’, con chiusura alle 23.30". Grillini, che ha ancora in concessione il locale dal Comune fino al prossimo anno, e che poi dovrà ridiscutere la gestione per gli eventuali successivi sei, è amareggiato. "L’ordinanza sul dj set impone lo spegnimento della musica alle 23.30, e visto che la nostra serata si è sempre chiusa alle 00.30, nel rispetto di questa ordinanza decidiamo di fermarci dopo le pressioni avute negli ultimi tempi. Non voglio rischiare multe, ci siamo sempre distinti per serietà. Però almeno una cosa mi sia concesso ripeterla: apriamo un confronto con le istituzioni, lo dico anche ai colleghi, facciamo capire quali sono le nostre necessità, facciamo sentire la nostra voce, troviamo soluzioni condivise. Ci venga consentito di fare quello che sappiamo fare. Soprattutto se non arrechiamo disturbo".