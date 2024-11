"L’agricoltura nelle aree protette è un valore"

L’Ente parchi dell’Emilia Orientale ha un nuovo presidente. Il 14 novembre è stato eletto Tiberio Rabboni, già vicepresidente della provincia di Bologna e assessore regionale all’agricoltura. L’ente parchi gestisce il parco di Monte sole, il parco dell’Abbazia di Monteveglio, il parco dei laghi Suviana e Brasimone, il parco dei gessi bolognesi e calanchi dell’Abbadessa, il parco del Corno alle Scale e la riserva naturale del contrafforte pliocenico.

Come si diventa presidente dell’ente parchi?

"Alla base ci sono le comunità dei parchi composte dai Comuni su cui si estendono i territori tutelati. Ogni parco elegge un delegato nel comitato esecutivo che sceglie un suo membro come presidente. Io, nel comitato, rappresento il parco dei laghi. Gli altri membri sono Sandro Ceccoli, Marilena Pillati, Valentina Cuppi, Barbara Franchi e Franco Cima".

Di che struttura dispone l’ente?

"La ’macchina’ si avvale di 21 persone, tutte a tempo indeterminato, la cui direzione è affidata, fin dal 2013, a Massimo Rossi. Per quanto riguarda la competenza dei controlli ci sono figure tecniche e convenzioni operative con le guardie ecologiche volontarie. Il parco collabora con i carabinieri forestali e, per la gestione faunistico-venatoria, con la polizia provinciale. Il bilancio ammonta a 2,3 milioni".

Lei si è occupato a lungo di agricoltura, che ruolo pensa possa svolgere questa attività all’interno del parchi?

"Vorrei coinvolgere le rappresentanze agricole nelle scelte più importanti e, contemporaneamente, aiutare le imprese a valorizzare la loro naturalità. Già oggi più della metà della superficie agricola è soggetta a coltivazione biologica. Rendere esplicito, magari con un marchio collettivo, il territorio protetto di origine potrebbe favorire le dinamiche di mercato e la marginalità economica".

Cosa pensa del contenzioso tra la comunità locale e le aziende che vogliono costruire un parco eolico sul Monte Vigese?

"Le energie rinnovabili sono imprescindibili per il futuro. Gli impianti devono però essere condivisi e rispettosi delle caratteristiche paesaggistiche e ambientali dei territori. La tutela di Monte Vigese, che è un sito di interesse comunitario al di fuori dei territori del parco, spetta alla Regione che senz’altro saprà farsi valere".

Alcuni alluvionati della Val di Zena lamentano che le regole del parco abbiano ostacolato la manutenzione del territorio. Il problema esiste?

"Io sono stato eletto da una decina di giorni e quindi non posso avere una conoscenza approfondita di problematiche preesistenti. Non esistono norme che vietano le manutenzioni di rii e torrenti e, da quanto so, tutti i nulla osta richiesti a questo proposito sono stati rilasciati senza difficoltà. Se è possibile semplificare le pratiche lo faremo, ovviamente nei limiti delle regole esistenti".