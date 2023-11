L’Aido raggiunge il mezzo secolo

Festa grande per gli oltre 42mila soci della sezione provinciale di Bologna dell’Aido. L’Associazione italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule ha compiuto 50 anni e ha celebrato l’importante traguardo con un appuntamento a cui hanno partecipato il presidente Stefano Campagna, il vicepresidente Ivo Viaggi e, tra gli altri, i professori del Sant’Orsola Gaetano La Manna, direttore dell’unità operativa complessa Nefrologia, dialisi e trapianto e Massimo Del Gaudio, chirurgo dei trapianti. All’incontro ’Donazione di organi, tessuti e cellule: scegliere consapevolmente’, organizzato all’Università Primo Levi, Viaggi ha sottolineato che "nell’ultimo anno ben 754 persone si sono iscritte alla nostra sezione attraverso l’App DigilAido, manifestando la disponibilità a donare gli organi dopo la morte".

La Manna ha precisato che "il trapianto è il punto di arrivo di un percorso che nasce da una sensibilità umana e da una educazione alla donazione. Quest’anno, finora, sono già 122 i trapianti di rene e 122 quelli di fegato realizzati al Sant’Orsola ed è stato superato il numero complessivo del 2022: un risultato che mostra la crescita di questa branca della medicina a Bologna, facendone un’eccellenza nazionale. Nel trapianto lavorano professionisti di altissimo livello: nefrologi, chirurghi, cardiologi, internisti, anestesisti che concentrano i loro sforzi per rendere possibile la prosecuzione della vita quando un organo non è più in grado di consentirla".