L’Airc celebra i 40 anni di attività

Per celebrare i 40 anni della sua attività, il Comitato Emilia-Romagna di Fondazione Airc ha organizzato un convegno nazionale di oncologia.

L’appuntamento è in programma domani, nell’aula ’Giorgio Prodi’ di San Giovanni in Monte.

Sarà l’occasione per presentare i risultati più recenti in campo oncologico, immunologico e oncoematologico. Ecco il programma: alle 9.30 apertura dei lavori, alla presenza delle autorità, con Giorgio Bonaga, presidente del Comitato Emilia-Romagna Airc e Andrea Sironi, presidente di Fondazione Airc che introduce la lecture di Alberto Mantovani.

Seguiranno le due sessioni. Alle 14,30 tavola rotonda sul tema ’Ricerca sul cancro oggi tra tecnologia e umanesimo: ne parleranno Alberto Credi, Stefano Canestrari, Stefano Bonaga, Cristian Morisi, modera Stefano Tura.

Rispetto al 2020, nel 2022 i nuovi casi di tumore si stima che siano aumentati dell’1,4 per cento circa per gli uomini e dello 0,7 per cento per le donne, si legge sul sito di Fondazione Airc.

Nel corso del 2022 è stato infatti calcolato che in Italia vi siano state circa 391mila nuove diagnosi di tumore, 14mila in più, di cui quasi 205mila fra gli uomini e 186mila fra le donne, escludendo i tumori della cute non melanomi.