L’aiuto non basta: : "Due volte allagato"

Uno dei tanti casi di attività colpite dalle alluvioni è il ristorante Corte dei Molini a Castello, in provincia di Bologna. Il proprietario ci ha raccontato che lo scorso ottobre il suo locale in poco tempo si è allagato due volte. Tra le problematiche da affrontare, il ristoratore si è ritrovato due metri di acqua negli ambienti del ristorante che hanno rovinato pareti e mobili costringendolo a buttare via tutto.

Per riaprire alcune persone si sono offerte volontarie, contribuendo a pulire fango e acqua dal ristorante, così da permettere al proprietario di riavviare la sua attività il più rapidamente possibile. Nonostante l’aiuto dei volontari il ristoratore continua a temere che nei prossimi mesi possa accadere un’altra alluvione e, se così fosse, la sua attività potrebbe essere nuovamente colpita.