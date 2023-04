L’allarmante situazione della sanità

Nonostante la politica degli annunci e delle promesse, la situazione dei pronto soccorso rimane allarmante. I medici sono in fuga e chi può saluta la compagnia, per tante ragioni: turni stressanti, il compenso non vale il gioco, si fatica a smistare i pazienti perchè spesso mancano i letti. L’ennesima promessa della regione Emilia Romagna è che entro giugno si dovrebbe arrivare all’adozione del progetto di riforma per l’utilizzo di più ospedali di comunità attraverso i fondi del Pnrr. Il tempo passa e intanto medici di 30-40 anni cercano di andarsene appena possono. Dal policlinico Sant’Orsola di Bologna, ad esempio, sono in uscita in otto: due virano verso il privato e altri sei hanno scelto la medicina generale. Negli ospedali di pianura bolognesi, prima del Covid, secondo la federazione sindacale Cimo Fesmed, erano in attività 62 medici nel dipartimento emergenza - urgenza, mentre ora ce ne sono 38 in meno. Brutta storia. Non si può di certo aspettare il Pnrr per rimediare al buco di 70 milioni di euro. Per i Pronto soccorso va trovata una soluzione - tampone a breve, il tempo è scaduto. Chi ne ha facoltà se ne occupi in fretta. E intanto, con i medici che mancano, le università resistono sul numero chiuso a Medicina. Un errore imperdonabile. Infine le liste d’attesa. La Lega denuncia che a Bologna si è passati dal 95% di rispetto delle tempistiche di gennaio al 77% di marzo. Un passo indietro.

