L’allarme dei bancari:: "Stress e disturbi ansiosi"

Un bancario bolognese su due dichiara di soffrire in via continuativa di disturbi del sonno o di ricorrere a psicofarmaci o a terapia di supporto psicologico. Disturbi particolarmente spiccati nelle donne (57%) nelle fasce lavorative medie (52%) per le mansioni commerciali (55%) e manifestati, osservando le fasce d’età, soprattutto tra i 30 e i 49 anni. Sono soltanto alcuni dei risultati emersi dall’indagine sul clima aziendale negli istituti di credito a livello provinciale - condotta dal sindacato Fabi di Bologna - che ha messo sotto la lente di ingrandimento le risposte di un’ampia platea di bancari bolognesi. "La metà dei nostri colleghi sta molto male a causa del clima aziendale – conferma Vincenzo Saporito della Fabi – e la categoria è spaccata". Il campione preso in esame – composto al 53% da donne e al 47% da uomini - ha riguardato dipendenti dell’area professionale (59,15%), quadri direttivi (40,61%) e dirigenti (che di fatto non hanno risposto, 0,23%). Nel dettaglio, il 65% lavora nelle filiali o nella rete commerciale, il 35% nelle direzioni o negli uffici di area. Nel 58% dei casi si tratta di figure commerciali, mentre il 42% fa lavoro amministrativo o di back office. L’indagine ha preso così in esame un totale di 852 risposte, pervenute in forma anonima. "Il riscontro di questa indagine è andato al di là delle nostre aspettative – spiega Silvia Masaracchia della Fabi –. Spesso il lavoratore bancario è vittima di uno stereotipo, che lo vede nell’opinione pubblica come un privilegiato: in realtà soffre di stress lavorativo, in molteplici sfaccettature". Nel dettaglio, il questionario ha puntato i riflettori sui diversi aspetti della vita quotidiana in azienda, cominciando proprio dalle sensazioni provate dai dipendenti "all’inizio della giornata lavorativa": circa il 44% degli intervistati evidenzia un approccio negativo (ansia, 18,66%; frustrazione 14,32%; depressione 3,52% e apatia 8,10%), mentre il 33,45%, invece, dichiara di "affrontare il lavoro giorno per giorno, senza nessuna sensazione particolare". Al contrario, il 17,49% afferma di cominciare la giornata con tranquillità e solo il 4,46% "con entusiasmo".

Non è finita qui. Un altro aspetto dell’indagine, tra gli altri, ha riguardato la ‘percezione di apprezzamento per il proprio operato’: i risultati emersi evidenziano come, sulla base del campione analizzato, oltre il 40% dichiara di sentirsi poco o per nulla apprezzato (fenomeno più rilevante per le aree professionali, pari al 47%). Grande attenzione è stata poi rivolta ai fatti e comportamenti che creano disagio, dove in cima alla lista spicca il problema delle "pressioni commerciali e raggiungimento dei risultati commerciali" segnalato da quasi il 70% dei lavoratori, soprattutto per il sovrapporsi di più mansioni, telefonate e reperibilità al di fuori dell’orario di lavoro. Inoltre, un altro dato preoccupante evidenzia come le donne siano complessivamente concentrate su mansioni inferiori (circa il 71% aree professionali) e siano maggiormente adibite a mansioni commerciali per il 58% e in filiale per il 57%. A emergere, infine, è come per ben il 72% del campione analizzato il clima in banca sia peggiorato negli ultimi cinque anni.

Giorgia De Cupertinis