L’allarme dei falsi volantini: "Lasciate le vostre case". Ennesima tecnica di raggiro

Ormai da settimane gira su internet un volantino, con l’intestazione del ministero dell’Interno, che invita i cittadini "non residenti" dei palazzi dove sarebbero affissi a "lasciare le abitazioni ospitanti", per consentire dei fantomatici controlli da parte dell’autorità. Un volantino che ritorna sempre uguale da diversi anni in più città d’Italia, ma che sta allarmando gli iscritti a diversi gruppi social cittadini, che pensano - a ragione - si possa trattare di un ennesimo tentativo di truffa.

I post riferiscono che i volantini sarebbero apparsi in diverse zone della città, dalla Foscherara alla zona Barca. In realtà alle forze dell’ordine non risultano denunce o segnalazioni recenti. Tuttavia il volantino ‘riproposto’ è una buona occasione per mettere in guardia i cittadini dai metodi fraudolenti utilizzati dai truffatori per introdursi nelle abitazioni e rubare soldi e gioielli.

Una tecnica che colpisce in particolare gli anziani e i più fragili, i più esposti a simili raggiri, purtroppo molto frequenti anche a Bologna. Per questo le forze dell’ordine raccomandano, in caso si incorra in simili annunci, magari trovati affissi nel portone di casa, di avvertire immediatamente le forze dell’ordine e comunque non dar seguito, in alcun modo, a quanto scritto.

Ovviamente, il primo invito è sempre quello di non fare entrare in casa sconosciuti e se qualcuno si qualifica come poliziotto o carabiniere, fare una telefonata di verifica al numero unico 112, per accertarsi si tratti di veri appartenenti alle forze dell’ordine. Che comunque, in nessuna circostanza chiederanno mai ai cittadini di consegnare loro soldi o gioielli o mostrare il contenuto della cassaforte.