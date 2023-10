L’allarme dei genitori: "Materna non a norma"

"I nostri piccoli sono stati messi in una struttura che, anche se davvero fosse stata temporanea, sarebbe stata del tutto inadeguata. L’Asl deve fare dei controlli accurati e secondo me troverà molte cose non a norma". Queste le parole adirate di una mamma di San Pietro in Casale il cui figlio, come tanti piccoli coetanei della scuola materna comunale e precisamente delle sezioni Cavalli ed Elefanti, è stato trasferito per questo ultimo anno al ’Centro Alice’. "Questa struttura, scelta nell’attesa che venissero iniziati e conclusi i lavori alla nuova materna, non è minimamente classificata né attrezzata come asilo – spiega la mamma –. Parlo per me e per mio figlio, ma anche per le altre mamme e per tutti i bimbi che si dovessero trovare in questa struttura l’anno prossimo. Il Centro ha spazi sacrificati e ridotti e non è in sicurezza – aggiunge la donna –. I servizi igienici sono chimici e collocati in un container. I pavimenti sono dissestati, nessuno si prende cura del giardino che si copre di foglie ed è scivoloso. Siamo abbandonati a noi stessi e credo che dovrebbero essere fatti dei controlli".

Dalla sua parte e dalla parte dei piccoli che vivono questo disagio si è schierato anche il leghista Daniele Marchetti che ha fatto un’interrogazione in Regione: "L’attività di vigilanza dell’Ausl Bologna sulle strutture scolastiche è recentemente ripresa dopo il periodo del Covid e a oggi, da parte dell’Azienda, non risultano effettuate verifiche dei requisiti al Centro Alice – spiega Marchetti –. La presenza dei servizi igienici è tra i requisiti fondamentali per la sicurezza dei bambini. Il Comune non può indugiare oltre, considerato che è già trascorso un mese dall’inizio dell’anno educativo e questi alunni sono ancora senza adeguati servizi igienici".

Zoe Pederzini