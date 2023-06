L’allarme dei sindacati: "All’ospedale di Budrio tagliati tre infermieri"

C’è preoccupazione per l’ospedale di Budrio. A renderlo noto le sigle sindacali Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl: "Mentre si moltiplicano gli annunci di potenziamento della sanità territoriale l’Ausl di Bologna ha attuato una riorganizzazione dell’ospedale di Budrio che prevede una riduzione delle posizioni di lavoro con il taglio di 3 infermieri. Una scelta sconcertante innanzitutto per il metodo utilizzato, solo dopo le segnalazioni giunte dal personale di Budrio infatti siamo venuti a conoscenza di questo intento a cui è seguito un incontro sindacale su nostra richiesta che ha confermato la riorganizzazione. Con questa riduzione gli operatori già oggi lavorano quindi con tre infermieri e due oss in meno nella rotazione dei turni, una scelta che impatta in maniera grave sul personale in quanto di fatto significa cancellare gli organici integrativi e gestire le assenze e il Piano ferie estive con doppi turni e salti riposo sistematici. Il tutto in un presidio ospedaliero come quello di Budrio che per il solo reparto di Medicina conta 32 posti letto, numero fra i più alti in azienda per questa tipologia di reparto, a testimonianza del ruolo chiave rivestito nel territorio". I sindacati, poi, aggiungono: "Uno scenario che denunciamo in tutta la sua gravità per il metodo e per il contenuto".

A replicare è l’Ausl: "A fronte del comunicato stampa diffuso dalle sigle sindacali, l’azienda precisa che la rimodulazione del personale di Budrio, che è stata peraltro comunicata sia in sede sindacale che a livello locale con il personale, è l’esito di assenze di personale aggiuntivo rispetto alle assenze previste dal piano estivo, programmazione predisposta per garantire a tutti i lavoratori il diritto delle ferie. In particolare, tra infermieri ed oss, si segnala che da giugno sono state registrate 7 assenze ulteriori a quelle preventivate nel piano estivo. Tuttavia, nelle unità operative di Medicina, Lungodegenza e Chirurgia di Budrio, a partire dal giugno 2020 l’organico è aumentato grazie all’ingresso di 12 infermieri e 9 oss aggiuntivi. Tali risorse sono state mantenute proprio per consentire le ferie estive a tutto il personale. Tuttavia, l’alto numero di malattie ha costretto negli ultimi giorni l’Azienda Usl a ridurre anche il numero di posti letto della Medicina (che sono passati da 32 a 26). Tale riorganizzazione è comunque soggetta ad ulteriori verifiche".

Zoe Pederzini