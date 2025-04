L’allarme del questore: "Giovani e violenza, ci preoccupa il rischio di radicalizzazione"

La droga, madre di tutti i reati. E poi la violenza giovanile. "Che ci preoccupa, perché abbiamo ravvisato anche un avvicinamento a ambienti estremistici". A fare il punto è stato il questore Antonio Sbordone, nel giorno in cui la polizia ha festeggiato i suoi 173 anni. In mattinata, in piazza Maggiore, tra gli stand delle specialità e le auto d’epoca, il questore ha esaminato la situazione della sicurezza a Bologna, insistendo sui due fenomeni più problematici: droga e criminalità minorile. Ponendo l’attenzione sulla deriva estremistica che accompagna la devianza giovanile: "È un fenomeno che sta attecchendo tra i ragazzi, che si avvicinano sia all’estremismo chiamiamolo nostrano, interno, sia a quello di carattere internazionale. Un problema su cui bisogna lavorare. Il rischio che i giovani abbraccino derive radicali ci preoccupa", ha spiegato il questore. Che ha definito l’anno trascorso "complesso, perà abbiamo dato delle risposte soddisfacenti. E dobbiamo continuare così, perché la pretesa della comunità, in termini di sicurezza, è elevata. E noi dobbiamo stare sul pezzo".

Sul fronte della droga, sottolinea Sbordone, "abbiamo fatto cose straordinarie con le operazioni della Squadra mobile e degli altri uffici territoriali. Centinaia di arresti, sequestri per una tonnellata di stupefacenti. Tuttavia il fenomeno non è estirpato, questo è da chiarire sempre: non può esserlo semplicemente facendo arresti e sequestri, fino a quando ci sarà la domanda. La guerra continuerà". Il questore si è poi soffermato sui fenomeni periodici di microcriminaliità diffusa, dai furti nei negozi ai danneggiamenti alle auto, "non ci ho mai visto un fenomeno organizzato. C’è un effetto di emulazione che scatta, ma sono fenomeni da mettersi in relazione a una città dove ci sono fette di marginalità non trascurabili, sotto gli occhi di tutti".

In piazza tantissimi turisti e alunni si sono fermati a osservare i mezzi della polizia e i cagnoni delle unità cinofile, parlando con gli agenti: tra i mezzi più fotografati, l’Alfa Romeo 1900 della Squadra mobile, in dotazione alla Questura bolognese nel 1952. Il modello è stato prestato per l’occasione dal proprietario, il collezionista novantaduenne Mario Righini. In serata, la festa della polizia si è poi spostata a Palazzo de’ Toschi, in piazza Minghetti, dove sono state consegnati i riconoscimenti agli agenti che si sono distinti in servizio. Eccoli: promozione per meriti speciali a Luca Delicio, Davide De Ceglie, Christian D’Alessandro e Ugo Spaterna; encomio solenne per Gennaro Capasso, Giuseppe Solazzo, Alfredo Gulisano, Salvatore Mirra; encomio per Roberto Pecce, Marco Gianfrancesco, Gabriele Sciarra, Giuseppe Sannino, Gabriele Stripoli, Pier Paolo Romagnoli; lode per Nicola Donciglio, Daniela Zizzi e Gianna Lombardi.