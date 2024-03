L’allarme dell’Ascom: "Posti di lavoro a rischio"

Cantieri del tram sotto le lente dell’Ascom, che ha chiesto attenzione alle imprese ‘affacciate’ sui lavori. "Con la prospettiva di lavori che dureranno a lungo, dobbiamo immaginare di gestire con molta attenzione il tema dei ristori, dei bandi, perché se è vero che siamo tutti d’accordo nel dire che dobbiamo garantire alle imprese di restare aperte per un periodo lungo, dobbiamo anche salvaguardare i livelli occupazionali: parliamo di oltre un migliaio di posti di lavoro che rischiano di essere messi in discussione", ha avvertito il direttore generale dell’associazione dei commercianti, Giancarlo Tonelli.

"Stiamo seguendo con molta cura quello che sta capitando nei diversi cantieri della città –ha assicurato Tonelli –. Da un lato non c’è dubbio che ci sia un problema legato alla durata dei cantieri, come quello di Pontelungo, poi c’è il ping pong sul Passante, altro tema che rischia di disorientare il mondo delle imprese. Intanto iniziano i lavori del tram in via Reno e a breve inizieranno interventi nella zona della Bolognina, tutto questo ci preoccupa per le conseguenze che potranno portare sul mondo delle imprese di quelle zone", ha ribadito il direttore. "In questo contesto seguiamo cantiere per cantiere con dei nostri referenti di zona, che quotidianamente si informano sull’andamento degli interventi. C’è un problema legato alla mancanza di parcheggi, ma anche al carico-scarico delle merci, e più in generale c’è un tema di tenuta delle aziende e dei pubblici esercizi su strada, perché il rischio di un calo di fatturato è dietro l’angolo", ha specificato il direttore dell’Ascom. Più in dettaglio, sono queste le zone interessate da cantieri che sono sotto la lente dell’associazione dei commercianti: via Riva Reno (per il tratto ora interessato), via Saffi, viale della della Repubblica, viale Aldo Moro, viale della Fiera, viale Europa, Borgo Panigale (nel dettagio, parcheggio e rotatoria tra via Persicetana e Marco Emilio Lepido, lì sono in procinto di iniziare ii lavori da via Persicetana a via Cavalieri Ducati). "L’assessora Valentina Orioli, nell’intervista al Resto del Carlino, chiede ‘pazienza’ – continua Tonelli –. Noi non chiediamo però pazienza, ma attenzione, lo ripeto. Massima attenzione su tutto quello che sta capitando, perché non deve avere riflessi negativi sulle attività. Riguardo ai nostri focus zona per zona, ci siamo già attivati con le nostre ‘sentinelle sul territorio’ per i cantieri in via Riva Reno, con Renato Nucci e Antonio Cocchini. Ma siamo attivi anche su altre zone della città colpite dai lavori, l’impegno è quello di aumentare la nostra presenza mano mano che crescano le reti da lavoro".

Insomma, per Tonelli "ci vuole molta cura da parte dell’amministrazione, perché a residenti ed esercenti viene chiesto un enorme sacrificio. La somma di tutti questi interventi non deve superare la capacità di sopportazione di un’intera città. Dobbiamo stare attenti a non mandare la mobilità in tilt, i vecchi problemi si sono ripresentati con il Cosmoprof dello scorso weekend". Oggi, intanto, ci sarà un nuovo incontro con i residenti di Riva Reno in Quartiere (18.30, "meglio registrarsi") per parlare ovviamente dei lavori del tram. E’ il quarto su cinque previsti.

