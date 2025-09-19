L’allarme dell’Itc Teatro per il taglio dei fondi

"Promossi e mazziati": sembra il titolo di uno spettacolo di Eduardo De Filippo, con quel sapore intrinseco di tragicomico, caro al drammaturgo napoletano. E invece è il senso di questa nuova stagione di Itc Teatro di San Lazzaro di Savena, al via venerdì 26 settembre, secondo Andrea Paolucci, uno dei quattro direttori artistici del Teatro dell’Argine, dopo aver vissuto coi colleghi la gioia di essere stati promossi dal Ministero a Centro di produzione per l’infanzia e la gioventù lo scorso 30 giugno e aver incassato il successivo duro colpo l’8 agosto, di un finanziamento per il 2025 addirittura più basso di 42.000 euro, rispetto a quello del 2024, quando ancora la realtà teatrale era ‘solo’ Impresa di produzione, ovvero solo compagnia.

Un fulmine a ciel sereno che ha creato non poche ansie, perché la nuova stagione è stata tarata a luglio sulla richiesta di contributo di 335.480 euro – a fronte di un progetto complessivo di 858.000 euro – ma la cifra arrivata è di 168.388, "di gran lunga insufficiente a sostenere le nuove attività previste" spiega Paolucci, che chiarisce come "i 167.092 euro che mancano all’appello sono indispensabili per garantire la piena realizzazione delle attività per l’anno in corso, che secondo lo status di Centro di Produzione devono prevedere almeno 110 giornate recitative di produzione: 20 in più rispetto a quelle richieste a un’Impresa e altre 110 giornate di programmazione, che per un’Impresa non sono obbligatorie". Insomma, la ’promozione’ ministeriale comporta dei requisiti, che hanno dei costi. E se si pensa che molte attività sono in parte già realizzate e pagate, si capisce come la situazione sia critica. La stagione inizia che ha già un buco in bilancio. "Non possiamo andare avanti, non possiamo andare indietro – chiarisce il direttore artistico –. Non crediamo si tratti di una scelta punitiva o di ridimensionamento, vista la promozione e il punteggio che abbiamo ottenuto, ma pensiamo che derivi da una dotazione ministeriale complessiva che si è rivelata troppo bassa rispetto al numero dei nuovi soggetti finanziati, noi e altre tre realtà per un totale di 500.349 euro". Insomma, la categoria ha potuto fruire di pochi soldi. Alle considerazioni del Teatro dell’Argine si affianca la solidarietà della sindaca di San Lazzaro Marilena Pillati. Stando alle parole di Paolucci, "è già attivo un contatto col Ministero per capire se sarà possibile un reintegro, per noi e gli altri tre teatri e speriamo che ci sia la possibilità ma anche la volontà politica".

L’ansia per il bilancio si stempera nella bellezza di un titolo guida come ’Il profilo delle nuvole’, preso da un libro del fotografo Luigi Ghirri con testi di Gianni Celati, che suggerisce di "dislocare lo sguardo" in una maniera diversa dal solito, dal convenzionale, dall’ovvio.

Questo sguardo obliquo è al centro della stagione 25/26 che ospita per la prima volta (il 31 gennaio) Virgilio Sieni, qui con ’Sonate Bach. Di fronte al dolore degli altri’: undici coreografie ispirate a tragedie contemporanee, da Sarajevo a Gaza, che diventano una cerimonia danzata sul dolore civile. Il 24 gennaio arriverà Babilonia Teatri con ’Abracadabra’, spettacolo di magia per un viaggio poetico tra vita e morte. A dicembre c’è ’Novecento’ con la regia di Gabriele Vacis, per ricordare anche Eugenio Allegri, interprete originale dello spettacolo, a novembre ’The Barnard Loop’ di DispensaBarzotti, a febbraio ’Io sono verticale’ di e con Francesca Astrei. Torneranno in scena cinque storici spettacoli del Teatro dell’Argine come ’La luce intorno’ ’Casa del popolo’ e ’Il labirinto’, che apre la stagione il 26 settembre, spettacolo per uno spettatore alla volta. Il 31 ottobre parte anche la stagione junior con ’Il carretto delle Storie: Hansel! Gretel!’, firmato dai padroni di casa.